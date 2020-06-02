5 مشروبات سحرية يمكنها أن تخلصك من "الكرش" في أيام معدودة

يجلس معظم الناس لفترات طويلة في المنزل جراء الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وهو ما يؤدي إلى زيادة وزن الكثير منهم.

كما أن بعضهم لا يفقد تحديدا دهون البطن "الكرش"، حتى مع اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

ولكن موقع "تايمز نيوز ناو" قدم قائمة بمشروبات سحرية يمكنها إنقاص الوزن والتخلص من الكرش في أيام معدودة، لأنها تساعد على زيادة التمثيل الغذائي وتسريع رحلة فقدان الدهون.

يمكن أن يكون فقدان الوزن الزائد، خاصة حول منطقة الخصر، تحديًا حقيقيًا للعديد من الأشخاص الذين يحاولون الحصول على خصر أصغر بسرعة.

وجاءت قائمة المشروبات السحرية على النحو التالي:

1- الماء:

يساعد شرب الكثير من الماء في الحصول على بطن مسطح أسرع مما هو متوقع، خاصة وأنه يبقيك ممتلئًا وبإحساس شبع بين الوجبات كما أنه يساهم في زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.

الماء هو في الواقع أفضل وأرخص وسيلة لحرق الدهون، وهو متاح بسهولة ومهم للغاية لصحتك العامة، خاصة وأنه يزيل السموم من الجسم، ويعزز التمثيل الغذائي ويساعد على الحفاظ على توازن سوائل الجسم.

2- خل التفاح:

يمكن أن يفيد خل التفاح في التخلص من الكرش، وهو أحد أكثر مشروبات فقدان الوزن شيوعًا.

يمكن لحمض الخليك، المكون الرئيسي في خل التفاح، تحسين فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي، وزيادة عملية حرق الدهون وقمع الشهية.

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن حمض الأسيتيك يمكن أن يساعد في منع زيادة الوزن وتقليل تراكم الدهون في البطن والكبد.

3- الشاي الأخضر:

يعد الشاي الأخضر من المشروبات الصحية والأكثر فاعلية لفقدان الوزن. فهي مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة المفيدة لصحتك.

تشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية، يمكنها أن تزيد من حرق الدهون ويعزز التمثيل الغذائي. يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مادة الكافيين التي تعزز مستويات الطاقة وتحسن الأداء أثناء التمرين، مما يساهم في فقدان الوزن بشكل أفضل.

4- عصير الليمون:

علاج آخر شائع منزلي، ألا وهو عصير الليمون المرتبط بعدد كبير من الفوائد الصحية.

في الواقع، كوب طويل من ماء الليمون الدافئ أول شيء في الصباح، وسيلة مثالية لإنقاص الوزن للمشاهير وعشاق اللياقة البدنية.

الليمون غني بفيتامين سي والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي قد تدعم صحة القلب، وتعزز فقدان الدهون، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وغيرها من المشاكل الصحية.

شرب عصير الليمون يحسن الهضم بشكل طبيعي، لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان.

5- الزنجبيل الدافئ:

من لا يعرف عن هذا المشروب المعزز للمناعة؟ يمكن أن يساعد الزنجبيل الدافئ في علاج مجموعة من الأمراض، بدءا من الغثيان ونزلات البرد إلى التهاب المفاصل.

قد يعمل هذا العلاج القديم على تعزيز الامتلاء والشعور بالشبع وزيادة التمثيل الغذائي وتقليل الشهية، وكل ذلك يساعد في فقدان الوزن.