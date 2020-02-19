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04:11 GMT19 فبراير/ شباط 2020
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    خضراوات خيار طماطم

    يقضي على الكرش... كيف تدمر دهون البطن بالخيار؟

    © Photo / Pixabay
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    دهون البطن تثير قلق الجميع حيث يسعى الأشخاص للتخلص منها بكل الطرق، لما لها من أضرار كبيرة على صحة الإنسان وارتباطها بأمراض، مثل: القلب، الأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم، السكري، وحتى السرطان .

     وللتخلص منها تحتاج إلى قدر كبير من العمل الشاق، مثل: اتباع حمية غذائية صارمة منخفضة السعرات الحرارية والدهون، وممارسة التمارين الرياضية.

    ويعتبر الخيار أفضل الخضرورات التي تساعد على التخلص من دهون البطن لما يحتوي عليه من نسبة عالية من الماء والألياف تصل إلى 95% من محتوى الثمرة الواحدة.

    كما يساعد الخيار على التخلص من الانتفاخ، الإمساك، بسبب احتوائه على نسبة دهون قليلة، وفقا لموقع "دكتور إن دي".

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    أيضا يمكن أن يساعد الخيار في إطلاق السموم من الجسم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، حيث يتمتع بوفرة فيتامينات (A، K، C).

    ونستعرض في التقرير التالي كيف يمكن للخيار أن يساعد على القضاء على دهون البطن:

    1. يخفض الكولسترول والسكر في الدم

    يساعد الخيار في تنظيم مستوى الكوليسترول في الجسم، وأيضا الإيثانول المتواجد في الخيار يساعد على تقليل مستويات السكر في الدم. كما يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري.

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    2. يزيل السموم ويشد عضلات البطن

    احتواء الخيار على نسبة مياه كبيرة في ثماره، يساعد في در البول، مما يخلص الجسم من السموم ويحرق الدهون المتواجدة حول منطقة البطن ويعمل على شد البعضلات.

    3. يقلل من تهيج المعدة

    قرحة المعدة عادة ما تكون سببا لكثرة الدهون في منطقة البطن، وهنا يأتي دور الخيار الذي يساعد على تخفيف الالتهاب والحد من تهيج القولون.

    4. القضاء على الإمساك

    تناول الخيار يساعد على تنظيف الأمعاء والتخلص من الإمساك، لما يحتوي عليه من نسبة كبيرة من المياه والألياف حيث يحسن عمليه الهضم والتمثيل الغذائي.

    كيف تقوم بتحضير عصير الخيار؟

    ضع ثمرة خيار واحدة مع ليمونة واحدة وملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور وبعض الكزبرة، واخفقهم جميعا جيدا في الخلاط ثم ضعهم في كوب زجاجي، سيساعدك هذا الخليط على الشعور بالانتعاش.

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    الكلمات الدلالية:
    الدهون, حرق الدهون, الخيار
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