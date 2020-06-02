فنان مصري يبدأ "عزلا صحيا" بعد مشاركة زوجته في برنامج تلفزيوني

بدأ الفنان المصري أحمد السقا وزوجته مها الصغير، "عزلا صحيا" بعد إجراء فحوص طبية، للكشف عن إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكر ذلك موقع "في الفن"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن تلك الفحوصات تأتي بعدما أعلنت الإعلامية دينا حويدق إصابتها بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتشارك مها الصغير، زوجة السقا، في تقديم برنامج "Its show time" مع الإعلامية دينا حويدق، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن أحمد السقا وعائلته خضعوا للعزل المنزلي بعد إجراء الكشف الطبي

وإضافة إلى دينا حويدق، يوجد قائمة من الإعلاميين الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا مؤخرا مثل كريم رمزي ومآثر المرصفي، وريهام السهلي وآية عبد الرحمن، إضافة إلى إلهام نمر المذيعة في التلفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.

يذكر أن أحمد السقا شارك رزان مغربي في تقديم برنامج "إغلب السقا" مؤخرا، الذي تم عرضه يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "mbc"، حيث تم استضافة نجوم من مصر والوطن العربي.