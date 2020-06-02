لماذا يشعر البعض بالتعب بعد شرب القهوة؟

تساعد القهوة عموما على التركيز وتعزيز الانتباه وتمد الجسم بالطاقة، بفضل محتواها المرتفع من الكافيين، إلا أن بعض الأشخاص يشعرون بالتعب بعد تناولها، خاصةً إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة يوميا.

للقهوة فوائد صحية كما أنها مفيدة للقلب، ولكن عشقها إلى حد الإفراط قد يسبب مشاكل أخرى، كما أنها تفقد تأثيرها على الجسم على المدى البعيد، بحسب ما ذكر موقع "Medicalnewstoday".

أسباب الشعور بالتعب بعد شرب القهوة؟

تتأثر الغدة الكظرية بمادة الكافيين، حيث تحفزها على إنتاج هرمون الأدرينالين، وعند استهلاك القهوة بكميات كبيرة، يشكِّل الكافيين عبئا على الغدة الكظرية، وتصبح غير قادرة على إفراز الأدرينالين إلا بكميات قليلة، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإجهاد. CC0 / Pixabay دليلك لتناول المعدل المضبوط من القهوة يوميا

تعد القهوة من المشروبات المدرة للبول، لاحتوائها على نسبة عالية من مادة الكافيين، التي تُفقِد الجسم كميات كبيرة من السوائل المخزنة داخله عن طريق التبول، ومع قلة شرب المياه، تزداد فرص الإصابة بالجفاف الذي يصاحبه الشعور بالتعب والخمول.

يعتاد بعض الأشخاص على إضافة السكر إلى قهوة، للتخلص من مرارة طعمها، مع العلم أن الجسم يقوم بمعالجة السكر بشكل أسرع من الكافيين، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم بصورة مفاجئة، ولكن سرعان ما ينخفض مرة أخرى، فيشعر الشخص بالتعب والإرهاق.

يؤثر الكافيين على الأدينوزين، وهي مادة كيميائية تتراكم في الدماغ على مدار اليوم وعندما تصل إلى أقصى مستوياتها يشعر الإنسان بالنعاس، وعند استهلاك القهوة بكميات كبيرة، يحدث خلل في كيمياء الدماغ، وتزداد فرص الإصابة باضطرابات النوم التي تؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول.

نصائح عند تناول القهوة