طريقة مدهشة لعمل كوب شاي في الصباح… فيديو

يحرص بعضهم على تناول كوب الشاي أو فنجان القهوة في الصباح، ويكون ذلك جزء من نظامه اليومي، الذي لا يتغير إلا في أوقات الطوارئ.

ومع تسارع وتيرة الحياة وانشغال الناس في أعمالهم، يحاول بعضهم البحث عن طرق أكثر سهولة وسرعة في الحصول على كوب الشاي، الذي يتناوله في الصباح.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه لطريقة جديدة لعمل كوب الشاي الصباحي، يتم فيها استخدام ثاقب آلي لتدوير الماء داخل الكوب بعد وضع الشاي به.

Is this the best or worst way to make a cup of tea? pic.twitter.com/IdzWguzCbt — The Sun (@TheSun) June 4, 2020

وتظهر تلك الطريقة كيف تم تحويل الثاقب الكهربائي إلى آلة لعمل الشاي بوضع يد دوارة في مقدمته ثم تشغيله على وضع بطيء ليقوم بتقليب الشاي بهدوء قبل أن يبدأ صاحبه في تناوله بعدما يصل إلى التركيز المطلوب.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الفيديو يرصد طريقة ربما يعتبرها بعضهم أفضل طريقة لعمل كوب الشاي في الصباح خاصة الذين يعانون من ضيق الوقت، بينما قد يرى آخرون أنها أسوأ طريقة لإعداد الشاي في الصباح.