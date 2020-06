بعد نفيها الزواج من موكله... محامي مدير أعمال هيفاء وهبي يفجر مفاجاة

View this post on Instagram

⭕المفاجآت في قضية #هيفاء_وهبي مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري لا تتوقف، و الجديد هذه المرة هو تصريح أشرف عبدالعزيز محامي الوزيري أنه لم يجد أي دعوة مرفوعة من قبل هيفا على موكله...