أب يستدرج بناته الصغيرات بالاتفاق مع طبيب ويجري عليهن 3 عمليات محرمة

أحالت النيابة المصرية متهمين إلى محاكمة جنائية عاجلة بعد قيامهم بتنفيذ عمليات ممنوعة في القانون المصري على ثلاث طفلات صغيرات.

وبحسب بيان النيابة العامة المصرية في منشور لها على "فيسبوك"، أمر النائب العام بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة، لارتكاب الطبيب جناية ختانهن، ولم يبلغن 18 عاما، واشتراك الأب معه بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قد سألت الطفلات المجني عليهن اللاتي تعرفن على الطبيب المتهم أثناء التحقيقات.

ونوه البيان إلى قيام الوالد بإيهام أطفاله بقدوم الطبيب إلى مسكنهن لتطعيمهن ضد فيروس كورونا المستجد، وحقَنَهن الأخيرُ بعقار فقدن وعيهن على أثره.

واستيقظت الفتيات الثلاث و"فوجئن بتقييد أرجلهن، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأبلغن والدتهن (المطلقة) بالواقعة"، لتقدم الأخيرة بلاغا إلى النيابة العامة.

وأشارت النيابة العامة المصرية إلى ضرورة "إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكبها (الختان) إذا كان طبيبًا".

وتقوم بعض الشعوب، ومنها المنطقة العربية، بإجراء عمليات "ختان البنات"، وما تزال تنتشر هذه العمليات في بعض المناطق الريفية، بحجة الحفاظ على "عفة الفتيات"، بالرغم من أن القوانين العربية حظرت هذه العمليات، ومنها مصر في قانون تم التصديق عليه عام 2008.