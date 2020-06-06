مديرة دار رعاية تسرق أموال المقيمين لترسلها لعشيقها

سرقت مديرة دار مسنين في بريطانيا 23 ألف جنيه سترليني من المقمين وأرسلت الأموال إلكترونيا إلى عشيقها، الذي تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن محكمة كارديف كراون، بمدينة كارديف عاصمة مقاطعة ويلز البريطانية، أمرت بسجن المديرة هيلين هيوز لمدة 18 شهرا، وتوقيفها عن العمل لمدة عامين، كما أمرت بتنفيذها 200 ساعة عمل بدون أجر.

وأضافت الصحيفة أن هيلين، اعترفت أمام المحكمة بتهمتي الاحتيال وخمس سرقات، ارتكبتهما في الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2012 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وقال محامي المديرة: "إنها كانت ضحية لعملية احتيال قاسية".

أما مالك دار الرعاية بيشنو خانال، فقال في بيان: "إن سلوك هيوز أساء لسمعة المنزل، حيث لم يوفر أموال الجنازات لاثنين متوفين سرقتهما"، مشيراً إلى أنه تم دفع تكاليفها من الأموال الخاصة لدار الرعاية، كما تم دفع التعويض لكافة ضحاياها.

وقال المدعي العام جايسون هاول: "إن ضحايا هيوز كانوا خمسة نزلاء في دار الرعاية، وهم أرامل في الثمانينيات والتسعينيات من العمر، ومات اثنان منهم منذ ذلك الحين، حيث تمكنت على مدى ست سنوات من خداعهم وحصلت على بطاقاتهم الائتمانية وسحبت 23 ألف جنيه إسترليني من مدخراتهم، لإعطائها لعشيقها على الإنترنت".

وذكرت المحكمة، خلال نطقها للحكم، أن هيوز البالغة من العمر 56 عاماً، ليست لديها إدانات سابقة، ولكنها ارتكبت خيانة للثقة والأمانة أثناء عملها في دار رعاية أشتون بارك كير هوم في مدينة نيوبورت، جنوب مقاطعة ويلز.