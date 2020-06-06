تحديثات جديدة لـ 3 متصفحات تسد 17 ثغرة أمنية

أوصى خبراء الاتصالات بإجراء تحديثات خاصة بعدد من المتصفحات، بعدما تم الإعلان عنها، حتى يتمكنوا من سد الثغرات الأمنية، التي يمكن استخدامها من قبل قراصنة الإنترنت لأهداف غير مشروعة.

ذكرت ذلك صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم، السبت، مشيرة إلى أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أعلنت عن تحديثات أمنية جديدة لكل من متصفحي "فايرفوكس وكروم وأنظمة أبل، وبعض منتجات (سيسكو)، لإغلاق 17 ثغرة أمنية خطيرة يمكن أن يتم استخدامها فثي اختراق حسابات المستخدمين.

وأصدر الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة تحذيرا، أمس، الجمعة، قال فيه إن "موزيلا أطلقت الإصدار 77 من متصفح فايرفوكس، الذي تم فيه إغلاق 8 ثغرات أمنية بعضها قد يؤدي إلى تنفيذ أوامر برمجية خبيثة عن بعد".

وطرحت غوغل إصدارا محدثا من متصفح كروم، يتضمن إصلاحات أمنية لـ 5 ثغرات، بعضها قد يسمح للمهاجم باختراق حسابات المستخدمين.

وأوضح التحذير أن "سيسكو" أصدرت تحديثات أمنية وحلولا مؤقتة لعدد من منتجاتها وأنظمتها لإغلاق ثغرات أمنية 3 منها عالية الخطوة، مشيرا إلى أنها يمكن أن تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة في نظام التشغيل، مشيرا إلى أهمية تثبيت التحديثات الجديدة ومراجعة الحلول المؤقتة من سيسكو.

وذكرت الصحيفة أن "أبل" أطلقت تحديثات أمنية لأنظمتها "IOS" و"ipados" و"WatchOS" و"tvOS" و"macOS" تم فيها إغلاق ثغرة أمنية قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة.