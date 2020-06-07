جنيفير أنيستون تتبرع بصورتها "عارية" لمحاربة كورونا... فيديو

ونشرت الممثلة الأمريكية على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورتها ومقطع فيديو، يظهر فيه صديقها المصور الفوتوغرافي مارك سيليغر وهو يقوم بتحضير الصورة.
وعلقت على الصورة قائلة "تعاون صديقي العزيز مارك سيليغر مع دور رادفوكاسي وكريستي لتنظيم مزاد بيع 25 بورتيه من أعماله، أحدها لي لمساعدة في مجهودات مكافحة كوفيد-19 ... جميع عائدات بيع المزاد سيتم التبرع بها للجمعية الوطنية للعيادات الحرة والخيرية، وهي منظمة تقدم اختبارات وعلاجات مجانية لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد للأشخاص المحرومين طبيا".
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My dear friend @markseliger teamed up with @radvocacy and @christiesinc to auction 25 of his portraits - including mine ☺️- for COVID-19 relief... 100% of sales proceeds of this portrait will go to @NAFClinics, an organization which provides free coronavirus testing and care nationwide to the medically underserved. Link in my bio to learn more about the auction. Thank you again to Mark for allowing me to be part of this ❤️🙏🏼 #radart4aid
واضافت صاحبة الـ51 عاما بأنه سيتم بيع بورتريه لها في مزاد علني لجمع الأموال لمساعدة الأكثر فقرا ضد فيروس كورنا.
يذكر أن فيروس "كورونا" تسبب في تأخير إنتاج "الحلقة الخاصة" من المسلسل التي تشهد لم شمل أبطاله من جديد.
وكان من المقرر أن تكون "الحلقة الخاصة" من مسلسل "فريندز" جزء من إطلاق خدمة البث الجديدة "إتش بي أو ماكس" في شهر مايو/ أيار.
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