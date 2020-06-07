جنيفير أنيستون تتبرع بصورتها "عارية" لمحاربة كورونا... فيديو

أعلنت الممثلة الأمريكية جنيفير أنيستون إحدى أبطال المسلسل الشهير "فريندز"، عن بيع صورة لها وهي عارية تعود لعام 1995، وتخصيص عائدات المزاد لمحاربة فيروس "كورونا".

ونشرت الممثلة الأمريكية على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورتها ومقطع فيديو، يظهر فيه صديقها المصور الفوتوغرافي مارك سيليغر وهو يقوم بتحضير الصورة.

وعلقت على الصورة قائلة "تعاون صديقي العزيز مارك سيليغر مع دور رادفوكاسي وكريستي لتنظيم مزاد بيع 25 بورتيه من أعماله، أحدها لي لمساعدة في مجهودات مكافحة كوفيد-19 ... جميع عائدات بيع المزاد سيتم التبرع بها للجمعية الوطنية للعيادات الحرة والخيرية، وهي منظمة تقدم اختبارات وعلاجات مجانية لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد للأشخاص المحرومين طبيا".

واضافت صاحبة الـ51 عاما بأنه سيتم بيع بورتريه لها في مزاد علني لجمع الأموال لمساعدة الأكثر فقرا ضد فيروس كورنا.

يذكر أن فيروس "كورونا" تسبب في تأخير إنتاج "الحلقة الخاصة" من المسلسل التي تشهد لم شمل أبطاله من جديد.

وكان من المقرر أن تكون "الحلقة الخاصة" من مسلسل "فريندز" جزء من إطلاق خدمة البث الجديدة "إتش بي أو ماكس" في شهر مايو/ أيار.