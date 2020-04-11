كورونا يؤجل عودة أبطال مسلسل "فريندز"

لن يلتقي عشاق ومحبو أبطال المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز" الشهر المقبل، بعد غياب عن الشاشة الصغيرة دام 16 عاما.

وتسبب فيروس "كورونا" المستجد في تأخير إنتاج "الحلقة الخاصة" من المسلسل التي تشهد لم شمل أبطاله من جديد، وهو الذي تسبب في توقف إنتاج العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وكان من المقرر أن تكون "الحلقة الخاصة" من مسلسل " فريندز " جزء من إطلاق خدمة البث الجديدة "إتش بي أو ماكس" في شهر مايو/ أيار المقبل.

وقالت الشركة، أمس الجمعة، إنه لم يتم تصوير أي مشهد من "الحلقة الخاصة" قبل تفشي الفيروس في العالم.

وجعل مسلسل "فريندز" (الأصدقاء) الحائز على جائزة "إيمي" التلفزيونية، والذي عرضت آخر حلقاته في 2004، أبطاله جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وماثيو بيري وليزا كودرو ومات لو بلانك وديفيد شويمر من نجوم الصف الأول في هوليوود.

وكانت شركة "وارنر ميديا" نجحت في الاتفاق مع طاقم عمل المسلسل لإنتاج "حلقة خاصة" مرتجلة وبدون عنوان، بمناسبة تدشين خدمة البث الرقمي "إتش بي أو ماكس".