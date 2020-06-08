استخدام غريب للغاية لأجهزة "آيفون" في فيتنام... فيديو

قام صاحب المنزل، الذي يعمل في مركز خدمة الهاتف (ربما شركة أبل)، ببناء سياج من الأجهزة، حيث زين الجدار والأعمدة باستخدام هواتف من ألوان مختلفة.

ونشر المستخدم بن جيسكين، مقطع الفيديو على تطبيق "تيك توك"، وتبين أن الأجهزة المستخدمة بالفعل حقيقية، لكن على الأرجح تم إخلائه من مكوناته. ويبدو أن هناك المئات منهم على السياج وهناك العديد من طرازات "آيفون 6" بمختلف الألوان.

في وقت سابق، قام المدوّن والموسيقي الأمريكي كورت شنايدر، بأداء مقطع موسيقي لفيلم هاري بوتر على الغسالة.