القبض على رجل وزوجته يدعيان ظهور الكعبة في منزلهما

ألقت الشرطة السودانية القبض على رجل وامرأة يدعيان ظهور الكعبة في منزلهم بحي أركويت جنوب شرقي مدينة الدمازين.

وبحسب صحيفة "الجريدة" السودانية، تم تقديم بلاغ في حق الثنائي بتهمة إهانة العقائد الدينية.

وقال شهود عيان إن الرجل كان يطلب من المواطنين الدخول في غرفته المظلمة وبعد إغلاق بابها يطلب منهم التكبير والتهليل وقول "لبيك أللهم لبيك".

وبحسب مصادر لم تثبت الشرطة حتى الآن تهمة تلقي الرجل أموال من المواطنين نظير رؤيتهم المزعومة للكعبة.