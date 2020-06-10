شرطة لندن تبحث عن رجل "ركل" فرخ بجعة... صور

تبحث السلطات البريطانية عن رجل ستيني بسبب قيامه بتصرف خاطئ مع فرخ بجعة صغير في لندن، ما أثار غضب شرطة المدينة.

ونشرت شرطة الحدائق العامة في لندن أوصاف الرجل وطلبت من جميع المواطنين الإبلاغ بشكل فوري عنه في حال معرفته.

وبحسب "سكاي نيوز"، أعلنت شرطة المدينة في منشور لها على "تويتر" عن بحثها عن رجل قام بـ"ركل بجعة" صغيرة، وطلبت من المواطنين الإبلاغ عنه في حال معرفته.

وأشار بيان الشرطة إلى أن الرجل ركل البجعة واستمر بالمشي دونما اكتراث لما حدث لها.

#Witnessappeal Yesterday at about 17:30 hours at Pen Ponds, #Richmondpark a jogger kicked a newborn Cygnet out of his way instead of going around. The cygnet is currently being cared for @Swan_Sanctuary. Unfortunately it’s not looking good for the Cygnet pic.twitter.com/wQorC5SlpX — Royal Parks Police (@MPSRoyal_Parks) June 9, 2020

وعممت الشرطة أوصاف الرجل البالغ من العمر 60 عاما، وطوله ولون وجهه وألوان ملابسه وغيرها من الصفات التي من الممكن أن تدل عليه.

ونوهت الشرطة إلى أن البجعة الصغيرة قد نقلت إلى "ملجأ بجع متخصص" في المدينة، وهي تتلقى الرعاية في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة وقعت، الاثنين الماضي، لكن الشرطة لم تستطع الوصول إلى الفاعل حتى اللحظة.