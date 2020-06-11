10 حيل سحرية تساعد على إنقاص وزنك وأنت جالس في المنزل

لا يجد الكثيرون منا الوقت لممارسة الرياضة، خاصة في ظل ‏الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ما قد ‏يسبب في زيادة وزن عدد كبير منهم.‏

ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو"، بعض النصائح لمساعدتك في إدارة ‏الوزن والحفاظ على صحتك مع نشاط بدني أقل أثناء البقاء في ‏المنزل.‏

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بالنسبة لكثير من الناس، يمكن أن يكون الحفاظ على وزن صحي ‏مهمة كبيرة، خاصة مع دخول إرشادات البقاء في المنزل حيز التنفيذ. ‏

يظل تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة قاعدة ذهبية ‏للجميع، لكن عاصفة جائحة "كوفيد 19" عطلت روتيننا وعاداتنا ال‏يومية، ما جعل من الصعب البقاء على المسار الصحيح.‏

إذن ينبغي أن يسير الشخص على تلك الحلول السحرية العشرة، ‏حتى يتمكن من البقاء على المسار الصحيح ويستمر في رحلة إنقاص ‏الوزن.‏

والتي جاءت على النحو التالي:‏

‏1- أضف البروتين مثل والبيض واللحوم الخالية من الدهون ‏والمكسرات والبازلاء وغيرها إلى كل وجبة. ‏

سوف يمنحك الشعور بالامتلاء ويحسن معدل التمثيل الغذائي ‏الخاص بك، والذي يمكن أن يساهم في فقدان الوزن.‏

‏2- ضع في اعتبارك اتباع حمية البحر المتوسط، ولكن استشر ‏اختصاصي التغذية أولاً لفهم ما إذا كانت خطة تناول الطعام ‏مناسبة لك. بشكل أساسي.‏

حمية البحر المتوسط، عادة ما تحتوي على نسبة عالية من ‏الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات ‏والبذور وزيت الزيتون. ‏

وهي واحدة من خطط الأكل الصحي التي قد تعزز الصحة وتمنع ‏الأمراض المزمنة.‏

‏3- انتقل إلى الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، التي تحتوي ‏على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية.‏

‏4- للتحكم في الجوع وحجم الطعام، ابدأ وجبتك بالبروتين، ثم ‏انتقل إلى الخضار وانتهى بالكربوهيدرات.‏

‏5- استمر في احتساء السوائل الخالية من السعرات الحرارية أو ‏منخفضة السعرات الحرارية لتشعر بالشبع، مثل ماء الليمون وماء ‏الفاكهة ومشروبات الخيار وحساء الخضار والشاي الأخضر.‏

‏6- كن مجنونا بشأن الخضار، حاول تناول 3 حصص يوميًا.‏

‏7- اختر وجبات خفيفة صحية - تعد الفواكه والمكسرات والبذور ‏الزيتية والأطعمة التي تعتمد على البروتين الخيار الأفضل.‏

‏8- الامتناع عن تناول الأطعمة المعالجة والمريحة والتي تحتوي ‏على نسبة عالية من الدقيق الأبيض. ‏

مع ارتفاع نسبة الدهون والسكر والمواد الكيميائية والملح، فهي ‏غير صحية في أي وقت.‏

‏9- قم بتقييم نسبة الدهون في الجسم والعضلات والتمثيل الغذائي ‏لتحديد الحد الأقصى من السعرات الحرارية والبروتينات ‏والكربوهيدرات والدهون التي ليست هي نفسها للجميع.

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‏10- قم بإجراء اختبار الحمض النووي (‏DNA‏): ‏

إذا كنت ترغب في الحصول على نظام غذائي أكثر دقة ونصائح ‏تمارين رياضية، فقم بتقييم نفسك باختبار الحمض النووي ‏لمساعدتك في الحصول على خطة وجبات مخصصة لنظامك ‏الجيني الفريد.‏