10 حيل سحرية تساعد على إنقاص وزنك وأنت جالس في المنزل

ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو"، بعض النصائح لمساعدتك في إدارة الوزن والحفاظ على صحتك مع نشاط بدني أقل أثناء البقاء في المنزل.
يظل تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة قاعدة ذهبية للجميع، لكن عاصفة جائحة "كوفيد 19" عطلت روتيننا وعاداتنا اليومية، ما جعل من الصعب البقاء على المسار الصحيح.
إذن ينبغي أن يسير الشخص على تلك الحلول السحرية العشرة، حتى يتمكن من البقاء على المسار الصحيح ويستمر في رحلة إنقاص الوزن.
والتي جاءت على النحو التالي:
1- أضف البروتين مثل والبيض واللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والبازلاء وغيرها إلى كل وجبة.
سوف يمنحك الشعور بالامتلاء ويحسن معدل التمثيل الغذائي الخاص بك، والذي يمكن أن يساهم في فقدان الوزن.
2- ضع في اعتبارك اتباع حمية البحر المتوسط، ولكن استشر اختصاصي التغذية أولاً لفهم ما إذا كانت خطة تناول الطعام مناسبة لك. بشكل أساسي.
حمية البحر المتوسط، عادة ما تحتوي على نسبة عالية من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والبذور وزيت الزيتون.
وهي واحدة من خطط الأكل الصحي التي قد تعزز الصحة وتمنع الأمراض المزمنة.
3- انتقل إلى الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية.
4- للتحكم في الجوع وحجم الطعام، ابدأ وجبتك بالبروتين، ثم انتقل إلى الخضار وانتهى بالكربوهيدرات.
5- استمر في احتساء السوائل الخالية من السعرات الحرارية أو منخفضة السعرات الحرارية لتشعر بالشبع، مثل ماء الليمون وماء الفاكهة ومشروبات الخيار وحساء الخضار والشاي الأخضر.
6- كن مجنونا بشأن الخضار، حاول تناول 3 حصص يوميًا.
7- اختر وجبات خفيفة صحية - تعد الفواكه والمكسرات والبذور الزيتية والأطعمة التي تعتمد على البروتين الخيار الأفضل.
8- الامتناع عن تناول الأطعمة المعالجة والمريحة والتي تحتوي على نسبة عالية من الدقيق الأبيض.
مع ارتفاع نسبة الدهون والسكر والمواد الكيميائية والملح، فهي غير صحية في أي وقت.
9- قم بتقييم نسبة الدهون في الجسم والعضلات والتمثيل الغذائي لتحديد الحد الأقصى من السعرات الحرارية والبروتينات والكربوهيدرات والدهون التي ليست هي نفسها للجميع.
10- قم بإجراء اختبار الحمض النووي (DNA):
إذا كنت ترغب في الحصول على نظام غذائي أكثر دقة ونصائح تمارين رياضية، فقم بتقييم نفسك باختبار الحمض النووي لمساعدتك في الحصول على خطة وجبات مخصصة لنظامك الجيني الفريد.
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