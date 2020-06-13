شاهد أحد أكثر هواتف الجيل الخامس غرابة

كشفت شركة Nubia التابعة لشركة ZTE الصينية عن أحدث هواتفها المصمم للتعامل مع شبكات الجيل الخامس، ويمتاز بتصميم غريب.

هاتف Red Magic 5G Transparent Edition مخصص لهواة الألعاب الإلكترونية التي تحتاج لشبكات الإنترنت السريعة، وأهم ما يميزه هيكله الشفاف الذي يسمح برؤية المعالج والعديد من أجزائه الإلكترونية الداخلية.

ويمتاز الجهاز بشاشة بمقاس 6.65 بوصة بدقة عرض (02340/1080) بيكسل، بتردد 144 هيرتزا، وبداخل الجهاز معالج Snapdragon 865 ثماني النوى، وجهاز مودم خاص، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 8/12/16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، إضافة إلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن 55 وات.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فيها حساس خاص من نوع Sony IMX686 يمنحها القدرة على التقاط صور فائقة الدقة، كما يأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه لفتح قفل الشاشة.