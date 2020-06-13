كريم عبد العزيز بطل الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"

ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن الفنان المصري، كريم عبد العزيز، سيكون بطل الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه جزئه الأول في شهر رمضان.

وأشارت مجلة "سيدتي" إلى أن المدير العام لشركة "سينرجي" حسام شوقي عقد جلسه عمل مع كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي للاتفاق على جميع التفاصيل والشكل النهائي للجزء الثاني من المسلسل.

وأضافت المجلة من مصدر فني داخل "سينرجي" أن مسلسل "الاختيار" سيستمر سنوات عدة ليخلد بطولات الجيش المصري، وأنه في كل عام سيتناول قصة بطولة جديدة، وسيقوم ببطولته نجم كبير من نجوم الفن المصري.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة "سيلفي" تجمع بين كريم عبد العزيز ومخرج مسلسل "الاختيار" بيتر ميمي، ما يؤكد بطولة كريم لجزئه الثاني.

كريم عبد العزيز هيكون بطل مسلسل الاختيار الجزء التاني ❤️ pic.twitter.com/ZysNdJloJt — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) June 9, 2020

​مسلسل "الاختيار" رمضان 2020"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

ويتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.