هاشتاغ يتصدر تويتر ويشعل معركة بين معجبي محمد رمضان وأحمد زكي

مازال هاشتاغ يجمع اسمي الفنانين المصريين، محمد رمضان وأحمد زكي متصدرا قائمة أكثر الموضوعات رواجا على موقع "تويتر" من أمس السبت، والذي أثار حالة من الجدل بين معجبي النجمين.

ودشن هاشتاغ "رمضان أفضل من أحمد زكي" محبو محمد رمضان، وذلك بعد الإعلان عن ترشيحه لتجسيد شخصيد أحمد زكي في مسلسل تلفزيوني يروي سيرته الذاتية.

كما رغب معجبو محمد رمضان من خلال الهاشتاغ الدفاع عنه بعد تعرضه لانتقادات فور ترشيحه لتجسيد الراحل أحمد زكي، وأكدوا من خلاله أنه يستحق كل النجاح الذي وصل إليه، ويستطيع تقديم شخصية زكي بكل حرفية.

وفي المقابل، طالب معجبو أحمد زكي بتفعيل هاشتاغ "الأسطورة أحمد زكي" للرد على هاشتاغ "رمضان أفضل من أحمد زكي، وذلك كتعبير منهم على أن أحمد زكي أسطورة في السينما والدراما المصرية.

رمضان مين يبني انت وهو ال احسن من الإمبراطور #رمضان_افضل_من_احمد_زكي pic.twitter.com/Ukvu8xcAxc — Mohamed emad (@Mohamed47698420) June 13, 2020

#رمضان_افضل_من_احمد_زكي

لا اجيلك وقت تانى ياتويتر شكلك مهنج دلوقتى pic.twitter.com/cm0eTnyusz — Nabil Ashraf (@NABILROONEY1) June 13, 2020

محمد رمضان اصلا مهما حلم مش هايحلم يقلد نظرة من نظرات احمد زكي

ويسعدنا ويشرفنا اننا نسب 🦃 ام الى عمل الهاشتاج دا #رمضان_افضل_من_احمد_زكي pic.twitter.com/wKXLyS8nBY — Ahmed Elsakkar 🛏️💤 (@AElsakkar) June 13, 2020

​وصرح الكاتب، وحيد حامد، لصحيفة "اليوم السابع" أن المخرج محمد سامي تواصل معه في أواخر أيام شهر رمضان أثناء عرض مسلسل "البرنس"، واقترح عليه فكرة تقديم قصة حياة النجم الفنان الراحل أحمد زكى ويقوم ببطولته محمد رمضان، ورحب بالمشروع وتحمس له، ولفت إلى أنه مازال قائما في مرحلة الكتابة.

وسبق لوحيد حامد أن تعاون مع أحمد زكي في أفلام "ضد الحكومة" و"البريء" و"معالي الوزير" و"التخشيبة".

يشار إلى أن محمد رمضان جسّد شخصية أحمد زكي في مسلسل "السندريلا" من إنتاج عام 2006، والذي يروي سيرة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، وهو من بطولة منى زكي وإخراج سمير سيف.

وكان محمد رمضان صرح في لقاءات إعلامية سابقة أنه يتمنى تجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم سينمائي، وأشار إلى أن وفاة نجله هيثم أحمد زكي له دور كبير فى الإعلان عن هذه الفكرة.

وتوفي أحمد زكي في 27 مارس/ آذار 2005، عن عمر ناهز 56 عاما، بعد صراع مع سرطان الرئة، تاركا وراءه رصيدا فنيا يزخر بالعديد من الأفلام المهمة، منها على سبيل المثال ودون الحصر "البيه البواب" و"ناصر 56" و"أيام السادات" و"الليلة الموعودة" و"ضد الحكومة" و"زوجة رجل مهم".