تطبيق فيسبوك "ماسنجر للأطفال" يغزو 20 دولة عربية

وأصبح التطبيق المخصص للأطفال تحت سن الـ13 عاما، والذي طُرح لأول مرة في 2017، متاحا للتحميل عبر متجري "غوغل" و"آي أو إس" في الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وجنوب السودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة اليمن، بحسب صحيفة "عرب نيوز" السعودية.

ويتزامن إطلاق التطبيق في الدول العربية مع بقاء عدد أكبر من الأطفال في المنزل بسبب إغلاق المدارس استجابة لفيروس "كورونا" المستجد، واتجاه الآباء إلى وسائل التكنولوجيا لتعليم وترفيه أطفالهم.

#Facebook’s Messenger Kids app launches in 20 countries in the Middle East. Here’s what to expect: https://t.co/0xbfi2E77V pic.twitter.com/virjCd0uaX — Arab News (@arabnews) June 11, 2020

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت في شهر نيسان/ أبريل عن توفيرها تطبيق "ماسنجر كيدز" المخصص للأطفال في 75 دولة جديدة حول العالم.

ويقدم "فيسبوك" في تطبيقه للأطفال 3 طرق اشتراك جديدة لمساعدة الآباء على توصيل الأطفال بأصدقائهم، الأول منهم يعمل على منح الوالدين خيار السماح لأطفالهم بقبول أو رفض أو إضافة أو إزالة جهات الاتصال.

كما يعمل التطبيق كذلك على إخطار أولياء الأمور، إذا قرر أطفالهم قبول أي صداقة ويمكن بسهولة رفض هذا القرار من خلال لوحة تحكم الآباء.

مكنهم الآن أيضا منح البالغين الآخرين القدرة على إضافة أطفالهم إلى الدردشات الجماعية عبر تطبيق "ماسنجر كيدز". وهذا من شأنه أن يسهل على المعلمين أو المدربين، على سبيل المثال، بدء محادثة مع صفوفهم أو فرقهم.