بومة تتخفى بطريقة رائعة مستخدمة جذع شجرة...صورة

دفعت الصدف مصورا هاويا لالتقاط صورة على طريقة المحترفين بعدما تمكن من مشاهدة بومة وقد تمكنت من التمويه والاختباء بطريقة أقل ما يقال عنها بالفريدة.

فخلال رحلة سفاري في متنزه بينش الوطني في وسط الهند، تمكن فارون جاين، صاحب الـ 30 عاما من التقاط صورة فريدة من نوعها لبومة اختبأت في جذع شجرة.

وقامت البومة بالتمويه بطريقة غريبة لتبدو كقطعة من جذع الشجرة، مستفيدة من لونها المشابه للشجرة.

Try and spot the owl (it's a real hoot!): Bird is perfectly camouflaged against its woodland background https://t.co/UaAt8JLyB7 — Daily Mail Online (@MailOnline) June 10, 2020

من جهته جاين قال بأننا استغرقنا عشر دقائق لمعرفة وفهم بأننا ننظر لبومة، ولم نكن نستطيع التحرك خوفا من أن تطير بعيدا.

وأضاف بأنه كان من الصعب جدا تمييز البومة ومشاهدتها، بحسب ما نقلت "ديلي ميل".