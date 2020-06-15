الممثلة المصرية شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير... فيديو

وشاركت شيماء سيف عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لسيارتهما عقب تهشم أجزاء منها إثر الحادث.

وعلقت: " يلا ماعداش ساعة ولبسنا في حادثة الحمد لله.. ربنا يسترها علينا.. وفعلا الواحد لازم يستخبى مش هزار".

وتشير شيماء سيف بتعليقها إلى تعرضها وزوجها للحسد، بعد نشرها صباح اليوم على إنستغرام" مقطعا مصورا طريفا وهي تدبر مقلبا له، في تقليد اعتادت على ممارسته معه.

واحتفلت شيماء سيف بزواجها من المنتج الفني، محمد كارتر، في 2018.

من ناحية أخرى، تستعد شيماء سيف لخوض أول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "بالقوة"، وهو عبارة عن حكايات منفصلة يتم سردها في 15 حلقة، ومن تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد.

وكانت آخر مشاركة فنية لشيماء سيف في مسلسل "الزوجة 18"، الذي عُرض في رمضان 2019، وشاركها بطولته حسن الرداد وسلوى خطاب.