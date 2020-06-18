فيلم الأميرة ديانا الجديد يثير جدلا بين البريطانيين وتوقعات برفض هاري ووليام له

أثار فيلم "سبنسر" الجديد الذي يتناول فصلا من حياة الأميرة ديانا جدلا في الشارع البريطاني ومقربين من العائلة الملكية، فور الإعلان، أمس الأربعاء، عن بدء تصويره وإنتاجه، وتلعب بطولته النجمة الأمريكية، كريستين ستيوارت.

وقال خبراء العائلة المالكة لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن نبأ قيام نجمة أمريكية بتصوير "أيقونة" بريطانية أثار ردود فعل متباينة.

وتقول ليزلي كارول، مؤلفة كتاب "Diana and Charles: Royal Affairs and Notorious Royal Marriages" إن " كريستين ستيوارت تمتلك قاعدة جماهيرية بفضل بطولتها لسلسة أفلام مصاصي الدماء الرومانسية "توايلايت"، لذلك قد يعتمد المنتجون على الشهرة التي اكتسبتها من تلك الأفلام لجذب المشاهدين، وقد يكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت خاضت اختبارات مع ممثلات أخريات للفوز بتجسيد الأمير ديانا أن أنه تم ترشيحها على الفور دون وجود منافسات لها".

وعن اختيار ممثلة أمريكية لتجسيد دور الأمير البريطانية الراحلة، فإن كارول ترى أن ذلك من الممكن تجاوزه في حالة نجاح كريستين ستيوارت في تقديم لغة جسد ديانا ونقل نبرة صوتها الشهيرة.

ويشير مراسل الإعلام البريطاني ومؤلف كتاب "The A to Z of Harry and Meghan"، نيل شون، إلى أن "الجميع هنا في المملكة المتحدة يتسائل ببساطة... لماذا تجسد كريستين ستيوارت الأميرة ديانا؟ فهناك العديد من الممثلات البريطانيات اللاتي كان من الأفضل ترشيحهن هذا الدور".

Kristen Stewart as Princess Diana; a thread. 👑 pic.twitter.com/fytIGBWUQp — angel ➒¾ (@twilighogwarts) June 17, 2020

وأضاف شون: "المشكلة الحقيقية الأخرى في هذا هو حقيقة أنها قصة قديمة تم تغطيتها مرات لا تحصى، لذا فإذا تم تقديم الفيلك من دون زاوية جديدة رائعة جديدة مرة أخرى، ما الذي يمكن أن نتعلمه؟".

كما يتوقع نيل شون أن فيلم "سبنسر" سيلفى اعتراضا من جانب الأميرين وليام وهاري، لافتا إلى أنهما "سيكرهون أي نوع من الاستغلال لاسم والدتهما الراحلة".

Prince William: Harry and I are now separate entities



‘I’ve put my arm around my brother all our lives and I can’t do that any more,’ prince says#RoyalFamily pic.twitter.com/JVMI1BFc0h — Haqeeqat TV English (@HaqeeqatTVEng) January 12, 2020

وسيرصد فيلم "سبنسر" تحديدا عطلة عيد الميلاد في أوائل التسعينيات من القرن الماضي في مزرعة "ساندرينغهام" لعائلة وندسور في نورفولك، إنجلترا، عندما قررت ديانا أن زواجها من الأمير تشارلز انتهى، وكانت بحاجة إلى التراجع عن الحياة كعضو في العائلة الملكية البريطانية.

ويقول مخرج الفيلم لاراين: "عندما تقرر شخصية التخلي عن أن تكون ملكة، هذا قرار كبير جدا. هذه قصة خرافية"، وسيطلق على الفيلم اسم "Spencer"، وهو اسم عائلة الأميرة ديانا.

وحصلت الأميرة ديانا على الطلاق من الأمير تشارلز في عام 1996، قبل أن تلقى مصرعها عام 1997 في حادث مروري بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 36 عاما.

Naomi Watts is the double of Princess Diana



You can't have more twin if you look closely it looks like two twin sister pic.twitter.com/hnMmr8danD — Manon Pelchat (@Manonp45) June 17, 2020

يشار إلى أن فيلما آخر تعرض لحياة الأميرة ديانا هو "Diana" من بطولة الممثلة الأسترالية، ناعومي واتس، ومن إنتاج 2013، ويتناول قصتها الغرامية مع طبيب القلب الباكستاني المقيم في لندن، حسنات خان، وذلك قبل ارتباطها بالملياردير المصري، عماد الفايد.