شرطة فيينا تغرم رجلا 500 يورو لـ"إطلاقه الريح"

فرضت الشرطة النمساوية غرامة وصلت إلى 500 يورو على رجل لإطلاقه ريحا بصوت مرتفع بعدما أوقفه شرطيون للتحقق من أوراقه.

الواقعة التي حصلت في وقت سابق من هذا الشهرفي فيينا، بررت فيه الشرطة موقفها من الغرامة بأن السائق تعمد إطلاق الريح بعد رفع مؤخرته عن المقعد حيث كان يجلس، عندما أوقفته.

من جهته وصف المتهم الغرامة بغير المبررة، وذلك بعد تقديم إفادته.

وردت الشرطة النمساوية على التعليقات على مواقع التواصل عن الواقعة بقولها، إن الشرطة لا تفرض غرامة على أي شخص يطلق ريحا عن غير قصد.

لكن في هذه الحالة بدا المواطن غير متعاون واستفزازي، مضيفة أنه رفع نفسه قليلا عن المقعد ونظر إلى الشرطيين، وبطريقة مدروسة تماما، أصدر ريحا هائلة قربهم، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".