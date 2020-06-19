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    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    5 أطعمة صحية تقلل الإجهاد وبديل مثالي للوجبات السريعة

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    رصدت دراسات علمية عديدة أن الإجهاد يمكن أن ‏يكون سببا رئيسيا في زيادة الوزن، مشيرة إلى أن الوجبات السريعة ‏تعد واحدة من الأسباب الرئيسية للإصابة بهذا الإجهاد. ‏

    يتسبب هذا الإجهاد في حدوث أضرار جانبية مختلفة مثل عادات الأكل غير المنتظمة، واللجوء إلى عادات نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين والشرب، وتناول الطعام المريح وغير الصحي.

    كل هذه العوامل يمكن أن تسهم في زيادة الوزن وضعف الصحة. مع تحرك العديد من المنظمات نحو جعل العمل من المنزل حلاً أكثر ديمومة للوباء وخلافه، ومع تصاعد الضغط، من المهم إدراك أهمية نظامنا الغذائي في صحتنا وإجراء تغييرات معينة لجعله أكثر استدامة وصحة.

    وحدد موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الأطعمة الصحية التي وصفها الخبراء بأنها يمكن أن تكون بديلا مثاليا للوجبات السريعة غير الصحية.

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    وجاءت تلك الأطعمة على النحو التالي:

    1- حمص الخضار:

    يمكن صناعة هذا الطعام من بذور السمسم والحمص المخلوطين بالأنواع المختلفة من الخضار مثل الجزر والخضار، ما يجعلها وجبة خفيفة صحية تقتل التوتر بصورة نهائية.

    2- الفواكه:

    يشعر الكثير من الناس بالحاجة إلى تناول شيء سكري عندما يشعرون بالتوتر، بدلاً من الاعتماد على المشروبات السكرية والصودا أو الشوكولاتة، يمكنك اختيار الفاكهة الطازجة بدلاً من ذلك.

    لن يرضي ذلك رغباتك الحلوة فحسب، بل سيضمن لك أيضًا أن تكون ممتلئًا لفترة أطول وأن تتناول وجبة خفيفة مغذية.

    3- عصير الفاكهة:

    إذا كنت في حالة مزاجية لاحتساء مشروب، يمكنك عمل عصير الفاكهة بدلاً من شرب المياه الغازية وما إلى ذلك من مشروبات. يمكنك إضافة بذور مثل بذور الشيا لجعل العصير أكثر قرمشة وألذ. يمكن استخدام الموز والبابايا والفواكه الأخرى لصنع عصير الفاكهة اللذيذ للتخلص من الإجهاد.

    4- المكسرات والبذور:

    المكسرات والبذور وجبة خفيفة رائعة، ويمكن أن تملأك بكمية قليلة جدًا.

    يعمل اللوز والجوز والمكسرات وغيرها كوجبات خفيفة رائعة، ويمكن أن يشبعك ويجعلك تشعر بتحسن.

    يمكنك أيضًا صنع مزيج مع العديد من المكسرات والبذور والفواكه المجففة.

    5- الشوكولاتة الداكنة:

    الشوكولاتة رائعة للتوتر ويمكن أن تساعدك على الشعور بتحسن على الفور.

    ومع ذلك، تحتوي شوكولاتة الحليب في الغالب على الكثير من السكر، وهو غير صحي.

    إذا كنت ترغب في تناول بعض الشوكولاتة للراحة، فاختر الشوكولاتة الداكنة.

    من المعروف أن الشوكولاتة الداكنة لها العديد من الفوائد الصحية، وقد يساعدك تناول القليل منها باعتدال على الشعور بالتحسن أيضًا.

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    أضرار الوجبات السريعة, وجبات سريعة, وجبات, طعام صحي, طعام, أطعمة تقي من السمنة, الأطعمة, أطعمة
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