سامسونغ تطور هاتفا بقدرات فريدة.. فيديو

سجلت شركة سامسونغ براءة اختراع لتطوير هاتف ليس له مثيل، حيث يتميز بقدرات تصوير تم وصفها بالـ"فريدة".

ومن المقرر أن يحتوي الهاتف الجديد على 6 كاميرات أساسية 5 منها مزودة بحساسات وعدسات يمكنها الحركة بالاتجاه المطلوب أثناء التصوير، ما يساعد على توثيق أكبر مساحة في اللقطة الواحدة ويزيد زاوية عرض الصور.

وستكون الكاميرا السادسة ثابتة ومخصصة لتكبير وتقريب الأجسام في الصورة، وعلى جانب الإطار الذي ستوضع فيه الكاميرات سيثبت مصباح LED للمساعدة على التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومن المنتظر أن تحسن القدرات الجديدة ما يسمى بالتركيز البؤري للكاميرات، كما ستساعد على التقاط صور بانورامية عالية الدقة.

ولم تعلن سامسونغ عن موعد إصدار الهاتف.