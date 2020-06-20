درع خفي حول كل شخص.. حل مبتكر لمنع انتشار كورونا في المقصورات.. صور

وأعلنت شركة "Teague" للتكنولوجيا عن جهاز جديد يركب أعلى الركاب في مقصورة الطائرات يعمل على تعزيز تدفقات الهواء ويساعد بالفعل في التخفيف من انتشار الجراثيم على متن الطائرات.
وقامت الشركة بطباعة هذا المنتج عن طريق تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو مصمم بحيت يتناسب مع وحدة خدمة الركاب التي ستجدها فوق كل راكب في الطائرة، بحسب "سي إن إن".
Teague’s AirShield ventilation design aims to reduce COVID-19 🦠 🦠 risk for air travelers #COVID19 #Corona #TechnologyNews pic.twitter.com/z4wKbQKaXa— PassionForTech (@Naresh19208844) June 16, 2020
وتضم هذه الوحدة بالشكل المعتاد إنارة القراءة وفتحة التهوية وأزرار منها الاستعانة بالمضيف أو غيرها من الخدمات التي تميز الطائرات الحديثة عن غيرها.
'AirShield' device for plane cabins would 'prevent spread of Covid-19'— Oigetit Health (@Oigetit_Health) June 15, 2020
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وتكمن خاصية الجهاز من خلال تدخله بالهواء المتدفق عبر فتحة التهوية، وتم تصميمها بحيث تضمن الاحتفاظ بقطرات الجهاز التنفسي الصادرة عن الراكب داخل المساحة الخاصة به، ما يشكل درعا واقيا خفيا حول كل شخص.
New 3D-printed AirShield device for plane cabins revealed in fight against coronavirus pic.twitter.com/NH4zfkxlc3— Vera Mart (@veraamartini) June 15, 2020
وبحسب المدير الأول لتجربة شركات الطيران في "Teague"، أنثوني هاركوب، إن هذا الدرع لتدفق الهواء في الطائرات، وأضاف: "ما لا يدركه العديد من الأشخاص هو أن الناقلة الجوية (الطائرة) هي في الحقيقة من أكثر الأماكن التي يمكنك التواجد فيها في أمان".
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