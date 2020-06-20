درع خفي حول كل شخص.. حل مبتكر لمنع انتشار كورونا في المقصورات.. صور

صممت شركة عالمية جهازا فريدا للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد من شأنه أن يساهم بعودة الحركة الطبيعية بين أغلب دول العالم عن طريق الرحلات الجوية، من خلال تشكيل درع خفي حول كل شخص يخفف من فرص انتشار "كوفيد 19".

وأعلنت شركة "Teague" للتكنولوجيا عن جهاز جديد يركب أعلى الركاب في مقصورة الطائرات يعمل على تعزيز تدفقات الهواء ويساعد بالفعل في التخفيف من انتشار الجراثيم على متن الطائرات.

وقامت الشركة بطباعة هذا المنتج عن طريق تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو مصمم بحيت يتناسب مع وحدة خدمة الركاب التي ستجدها فوق كل راكب في الطائرة، بحسب "سي إن إن".

وتضم هذه الوحدة بالشكل المعتاد إنارة القراءة وفتحة التهوية وأزرار منها الاستعانة بالمضيف أو غيرها من الخدمات التي تميز الطائرات الحديثة عن غيرها.

وتكمن خاصية الجهاز من خلال تدخله بالهواء المتدفق عبر فتحة التهوية، وتم تصميمها بحيث تضمن الاحتفاظ بقطرات الجهاز التنفسي الصادرة عن الراكب داخل المساحة الخاصة به، ما يشكل درعا واقيا خفيا حول كل شخص.

New 3D-printed AirShield device for plane cabins revealed in fight against coronavirus pic.twitter.com/NH4zfkxlc3 — Vera Mart (@veraamartini) June 15, 2020

وبحسب المدير الأول لتجربة شركات الطيران في "Teague"، أنثوني هاركوب، إن هذا الدرع لتدفق الهواء في الطائرات، وأضاف: "ما لا يدركه العديد من الأشخاص هو أن الناقلة الجوية (الطائرة) هي في الحقيقة من أكثر الأماكن التي يمكنك التواجد فيها في أمان".