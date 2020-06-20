عامل توصيل ينقل عدوى كورونا إلى 10 أسر

كشف مصدر بمديرية الصحة بمحافظة السويس المصرية، أن وحدة التقصى والرصد سجلت قيام عامل توصيل طلبات مصاب بكورونا، بنقل العدوى إلى 10 أسر.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، قامت المديرية بحصر كافة المخالطين لعامل التوصيل وعزلهم منزليا وتقديم العلاج اللازم، مع نقل أى منهم إلى مستشفى العزل فى حال تدهور حالته.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، ظهور نتائج التحاليل المعملية لـ33 حالة إيجابية، كما توفيت 5 حالات جديدة من أبناء المحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة، أنه جار حصر كافة المخالطين للمصابين، والكشف عليهم للتأكد من عدم إصابتهم، وحال ظهور الأعراض على شخص منهم يجرى له تحليل.

ووصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السويس إلى 878 حالة إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 59 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 295 حالة.