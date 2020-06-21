مصادر طبية تكشف أسباب جديدة وراء تأخر شفاء رجاء الجداوي من كورونا

أفصحت مصادر طبية بمستشفى العزل بمحافطة الإسماعيلية، التي ترقد فيها الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، اليوم الأحد، عن أسباب جديدة وراء تأخر شفائها من فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت أن عينات وأشعة جديدة تم الحصول عليها من الجداوي أثبتت بقاء الفيروس فى السائل المخاطى للأنف، مفسرة ذلك بعامل السن، إذ تبلغ نحو 82 عاما، إلى جانب ضعف المناعة لديها، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأشارت المصادر إلى أن حالة رجاء الجداوي مستقرة، ولم يطرأ عليها أي جديد سواء سلبي أو إيجابي، موضحة أنه ما زالت تخضع لجهاز التنفس الصناعي لتحسين كفاءة الجهاز التنفسي والأكسجين.

وأكدت أن روحها المعنوية مرتفعة، وتحرص على الحوار مع التمريض وإدارة المستشفى خلال زيارتها، وتتبادل معهم الحديث عن "كورونا" وضرورة توعية الناس به.

وأكدت أميرة مختار، نجلتها، أن الوضع الصحي لوالدتها يبقى كما هو عليه، وأنها ما زالت موجودة في الرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، على جهاز التنفس الاصطناعي (CPAP).

وأضافت ابنة الجداوي في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن والدتها "للأسف تعبانة"، وطالبت الجميع بالدعاء لها.

وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي أكثر من 20 يوما، داخل العزل الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فور انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان المنصرم، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر.