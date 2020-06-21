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    مواطنة مصرية ترتدي كمامة واقية من فيروس كورونا مارس / آذار 2020

    12 خطأ قاتل يجب أن تتجنبها عند ارتداء الكمامة

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (59)
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    تعد الكمامات جزء من الإجراءات الاحترازية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، وتصدر غالبية الدول تعليمات صارمة بشأن ارتدائها داخل بعض المنشآت، التي يوجد بها عدد كبير من الناس، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    الحجر الصحي في ساحل العاج، انتشار فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، مارس 2020
    © AP Photo / Nardus Engelbrecht
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    وتسببت أزمة فيروس كورونا المستجد في توقف الدراسة في غالبية دول العالم، لكن بعض المدارس والجامعات بدأت تجري الامتحانات المهمة، التي لا يمكن تأجيلها مثل امتحانات الثانوية العامة في بضع البلدان ومنها مصر:

    وأورد موقع "إيت زيث" الأمريكي، 12 خطأ، قال إنها تحدث عند ارتداء الكمامات، مشيرا إلى ضرورة تجنبها حتى لا تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

    1- انتقال الملوثات

    إذا ارتديت الكمامة لمرة واحدة ووضعتها على أحد الأسطح فإن تلك الأسطح ستصبح ملوثة، ولذلك لا يجب وضع الكمامة على الأسطح أثناء الامتحانات أو العمل ثم اعادة ارتدائها.

    2- الأيدي الملوثة

    إذا تعرضت إحدى يديك لسطح ملوث ثم وضعتها على الكمامة من أي جهة، فإن ذلك يؤدي إلى نقل العدوى إليك عبر التنفس بطريقة أو بأخرى، ولذلك يجب عليك تنظيف يديك قبل وضعها على الكمامة من الداخل أو حتى من الخارج.

    3- تغيير الكمامة أو تطهيرها

    يوصي الخبراء بتغيير الكمامة كل ساعتين أو إعادة تطهيرها، وإذا لم يحدث ذلك تتراكم الملوثات المختلفة على سطحها وربما تجد طريقها إلى الجهاز التنفسي.

    4- عدم تغطية الأنف

    الاكتفاء بتغطية الفم فقط، يساهم في حماية الآخرين منك حتى لا تنتقل إليهم العدوى إذا كنت مصاب، أثناء السعال أو العطس، لكنك لن تحمي نفسك إذا جاورت شخصا مصابا.

    5- تأخر ارتداء الكمامة

    يجب أن تضع الكمامة قبل دخولك المكان الذي يكون فيه زحام أو مجاورة الآخرين، لأن تأخرك في ذلك يعرضك للخطر.

    6- مستوى الحماية

    يجب عليك ألا تثق في قدرة الكمامة على منع الخطر بنسبة 100 في المئة، لأن هذا غير صحيح، ولذلك يجب أن تحافظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي.

    7- تبليل الكمامة

    يجب عليك تعقيم الكمامة بلطف وتجنب تبليلها لأن ذلك يأتي بنتائج سيئة، ويجعلها أقل فعالية في حجب الفيروسات والبكتريا.

    8- ارتداء الكمامة بطريقة خاطئة

    في الغالب يكون السطح الخارجي للكمامة ملون أو مكتوب عليه علامة خاصة بها بينما يكون السطح الخارجي أبيض أو مثل القطن.

    9- أنواع الكمامات

    تخصص كمامة "إن 95" للأطقم الطبية، لأنها تتمتع بحماية أكبر وتمنع 95 في المئة من الفيروسات والبكتريا، بينما يمكن استخدام الكمامات الطبية الأخرى لمنع رذاذ الفم من التطاير وإيذاء الآخرين إذا كنت مصابا.

    10- خلع الكمامة

    عندما ترتدي الكمامة لمدة كبيرة ثم تقوم بخلها بطريقة خاطئة، فإن ذلك قد يعرضك للخطر لأنها يمكن أن تكون ملوثة ويمكنها نقل الملوثات إلى يديك.

    11- مقاس الكمامة

    يجب أن تكون الكمامة محكمة على وجهك ليست ضيقة وليست واسعة، حتى تؤدي دورها بكفاءة.

    12- غسل الكمامات 

    إذا كنت ترتدي كمامة قماشية فإن الماء الساخن ودرجة الحرارة داخل الغسالة تكفي لقتل البكتريا، لكن يجب عليك تجفيفها جيدا بعد ذلك.

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