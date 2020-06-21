6 خطوات لتنظيف نظارتك الطبية في زمن كورونا

يمثل فيروس كورونا المستجد خطرا يمكن أن يصيب أي شخص، ولذلك تنصح منظمة الصحة العالمية باتباع بعض الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولأن المرض يمكن أن ينتقل بعدة طرق بينها العين، فإن ارتداء النظارات الطبية أو الشمسية يعد ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ويقول موقع "أوول أبوت فيجن" الأمريكي إن تنظيف النظارات بصورة مستمرة يساهم في حمايتك من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها:

1- غسل الأيدي

تتعرض الأيدي للعديد من الأسطح التي قد تكون ملوثة وبالتالي تنقل الفيروسات والبكتريا إليها، ولذلك يجب أن تكون أول شيء يتم تنظيفه جيدا بالماء والصابون وتجفيفهما قبل أن تبدأ في تنظيف نظارتك.

2- غسل النضارة

يجب غسل النضارة بماء ساري للتخلص من الأتربة العالقة بها، ويجب أن يكون الماء دافئا.

3- استخدام الصابون السائل

يمكن استخدام الصابون السائل في تنظيف النظارة وتحريكه على جميع أجزائها، وتجنب استخدام المواد الكيميائية حتى لا تتسبب في تلف العدسات.

4- استخدام الماء للمرة الثانية

بعد استخدام الصابون السائل في جميع أجزاء النظارة يجب غسلها مرة ثانية بالماء وبصورة جيدة حتى تتخلص من بقايا الصابون السائل.

5- التجفيف

بعد شطف النضارة يجب استخدام قطعة قماش جافة ونظيفة وتجفيفها جيدا قبل إعادة استخدامها.

6- الفحس النهائي

بعد إتمام كل الخطوات السابقة، يجب عليك إعادة فحص العدسات مرة أخرى وإذا وجدت أي آثار لملوثات فإنه يمكنك استخدام قطعة القماش الخاصة بتنظيف النظارات، التي تكون في الغالب مصنوعة من مادة شديدة النعومة.