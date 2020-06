الموت يفجع الفنان الكوميدي المصري نجم "مسرح مصر"

View this post on Instagram

ابنى وصحبى و حبيبى كل سنه وانت طيب ويااارب اشوفك انت واخوك عَلىِ احسن ناس فى الدنيا بحبكم اوووووووى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتي ❤️