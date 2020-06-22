بعد تدهور حالة والدتها الصحية... ابنة رجاء الجداوي تنشر رسالة مؤثرة

نشرت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة المصرية رجاء الجداوي، دعاء مؤثرا لها، عقب تدهور حالة والدتها الصحية واحتياجها إلى جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية لتوصيل الهواء إلى الرئتين.

وقالت ابنه رجاء الجداوي ، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا الله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا مجيب يا شافي اشفي أمي أنت الذي تحيي العظام وهي رميم أحيى أمي بقدرتك يا قادر يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا شافي يا مجيب يارب، ولا حول ولا قوة لي ولكل البشر والكائنات إلا بك أنت الله العلي العظيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك".

وكان مصدر طبي داخل مستشفى العزل التي تتواجد بها الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، قال إن حالتها الصحية تدهورت في الساعات الأخيرة.

وأضاف المصدر أن "الفريق الطبي اضطر إلى وضع الفنانة على جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية لتوصيل الهواء إلى الرئتين، بدلا من جهاز تنفس صناعي موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين والذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين بعد تدهور حالتها". وأوضح أن "الفنانة رجاء الجداوي، ما زالت داخل العناية المربكزة، وتم نقلها من جهاز "CPAP"، إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد انخفاض نسبة الأكسجين فى الدم لديها من غير التنفس الصناعي إلى ‎%‎55".

يذكر أن رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاما، كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس، وتتواجد، بالمستشفى لليوم الـ 29، بعد دخولها العزل الصحى ليلة عيد الفطر.