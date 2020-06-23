جيجي حديد تظهر براعتها في تحضير الفلافل وتتحدث عن مأكولاتها المفضلة...فيديو

أظهرت عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية الأصل، جيجي حديد، قدرتها على تحضير الفلافل، قائلة بأن الفضل في ذلك يعود لوالدها الذي علمها طريقة التحضير.

ففي الحلقة الأخيرة من برنامج Beat Bobby Flay، الذي يبث على قناة مختصة بالغذاء، شاركت حديد في تحضير الفلافل.

وقالت بأن الفضل يعود لوالدها، الذي علمها طريقة التحضير، مضيفة: "كنت أذهب إلى المطعم وأساعد والدي في تحضير الفلافل".

وقالت حديد إن هذه الحلقة التي ستبث ستكون تكريما لوالدها بمناسبة عيد الأب.

كما تحدثت حديد عن إعجابها بالبرنامج، وحول المأكولات التي تحب تناولها، قالت: "أحب تناول الكبة باللبنة والتبولة وعلى الفطور البيض والزعتر".