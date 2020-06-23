جيجي حديد تظهر براعتها في تحضير الفلافل وتتحدث عن مأكولاتها المفضلة...فيديو

ففي الحلقة الأخيرة من برنامج Beat Bobby Flay، الذي يبث على قناة مختصة بالغذاء، شاركت حديد في تحضير الفلافل.
وقالت بأن الفضل يعود لوالدها، الذي علمها طريقة التحضير، مضيفة: "كنت أذهب إلى المطعم وأساعد والدي في تحضير الفلافل".
وقالت حديد إن هذه الحلقة التي ستبث ستكون تكريما لوالدها بمناسبة عيد الأب.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Happy Father’s Day @mohamedhadid I love you sooooo much! Thank you for the best siblings, best food, best stories, and best laughs, Daddio ! 🌟 (Ps. My appearance on @foodnetwork #beatbobbyflay tonight is dedicated to you— I can’t say why yet, but you’ll know 😉 Very fitting that’s it’s airing today !!!)
كما تحدثت حديد عن إعجابها بالبرنامج، وحول المأكولات التي تحب تناولها، قالت: "أحب تناول الكبة باللبنة والتبولة وعلى الفطور البيض والزعتر".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)