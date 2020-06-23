خبيرة تكشف عن أكثر عملية تجميل تجريها نساء موسكو في صيف 2020

كشفت مديرة معهد جراحة التجميل في موسكو كسينيا ديلنيك عن عملية التجميل التي يقبل عليها الناس أكثر من غيرها، في موسكو، بعد انتهاء نظام الحجر المنزلي الذي تم فرضه بسبب فيروس كورونا.

وفقًا للخبيرة، أقبلت النساء بشكل كبير على عمليات شفط الدهون الزائدة خاصة في منطقتي البطن والخصر بعد اكتسابهن الوزن الزائد أثناء الحجر المنزلي.

وأوضحت ديلنيك أن هذه العمليات يتم إجراؤها في الغالب في فصل الشتاء، بسبب الحاجة لارتداء ملابس داخلية ضاغطة لمدة شهر، مشيرة إلى أن الأمر غير مريح في الطقس الحار.

وقالت الخبيرة :"تأتي إلينا الفتيات الراغبات في إجراء عملية شفط الدهون لأنه ليس لديهن الوقت لإنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة. فهن يردن الحصول على أجسام مثالية بسرعة".

وأضافت أيضًا، أن الإجراء في الوقت الحالي مطلوب بشكل خاص عند النساء اللواتي يحافظن على لياقتهن دائمًا، ولكن اكتسبن الوزن خلال الحجر الصحي وليس لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل دائم".