7 خطوات لنجاح "دايت البروتين"

يعاني بعض الأشخاص من زيادة الوزن وما يتبعه من مشكلات صحية، ولذلك يلجؤون إلى اتباع أنظمة غذائية مختلفة لخسارة الوزن، منها "دايت البروتين"، بهدف إنقاص الوزن، دون التعرض لبعض المشاكل الجسدية، التي تسببها أنظمة غذائية أخرى.

يهدف متبعو "دايت البروتين" إلى خسارة الوزن دون التعرض لنقص المعادن والفيتامينات، التي تسبب أعراض عدة أبرزها الإرهاق والصداع والشعور بالدوار، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، الذي أوضح أن "دايت البروتين" هو نظام غذائي يحتوي على بروتينات بنسبة عالية، إلى جانب كميات صغيرة من الكربوهيدرات، التي تمنح الجسم جزءا من السعرات الحرارية التي يحتاج إليها.

ولفت الموقع إلى أن أبرز الأطعمة التي يتم الاعتماد عليها في "دايت البروتين"، هي اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن، إضافة إلى البيض، والبقوليات مثل العدس والفول والحمص، وحبوب الشوفان ومنتجات الألبان خالية الدسم، كما يشمل أيضا الخضروات الغنية بالبروتين وأبرزها السبانخ والبروكلي.

ولكي يكون "دايت البروتين" ناجحا، يجب أن يتبع الشخص الذي يلتزم بهذا النظام الغذائي 7 نصائح أولها معرفة حجم البروتينات التي يحتاجها الجسم، ووضع خطة أسبوعية لمحتوياتها، وتناول بروتينات طبيعية، على أن تشمل كل وجبة أكثر من 25 جراما من البروتين.

ويقول الموقع إنه "يجب تسجيل نوعية وكمية الأطعمة التي تتناولها خلال الأسبوع، مع الحفاظ على تناول وجبات متوازنة، تتضمن جميع العناصر الغذائية، وعدم الإفراط في تناول البروتينات خاصة النباتية والحيوانية".