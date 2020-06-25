مقبلات مثالية يمكنها أن تجعل تركيزك بنسبة 100% أثناء العمل من المنزل... تعرف عليها

غالبًا ما نولي الكثير من الاهتمام لوجباتنا الرئيسية، مثل الفطور والغداء والعشاء، وننسى أن ننتبه إلى تلك الوجبات الصغيرة أو الخفيفة التي نطلق عليها مقبلات، ونتناول أشياء غير صحية خاصة خلال فترات العمل من المنزل.

ولكن الدراسات الصحية الحديثة أثبتت أن المقبلات عنصرا مهما في إدارة التركيز الخاصة بالشخص، تحديدا خلال عمله من المنزل.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن المكسرات، هي المقبلات المثالية التي يمكن أن نتناولها بين الوجبات خلال فترات العمل في المنزل.

وحدد خبراء الصحة والتغذية 5 أسباب لجعل هذه المكسرات هي المقبلات المثالية للتناول خلال فترات العمل من المنزل:

وجاءت تلك الأسباب على النحو التالي:

1- توفير الوقت:

عندما يصبح العمل من المنزل مستمر لفترة طويلة، بغض النظر عن ساعات العمل أو الأيام، من المهم التأكد من تناول وجبة خفيفة مريحة ولذيذة وصحية.

المكسرات والبذور هي أفضل الأطعمة لتناولها في هذه الحالة.

لا تتطلب أي طبخ أو تحضير، ويمكن استهلاكها فقط عندما تريد تناولها.

2- مصدر غني بالألياف:

المكسرات والبذور تشكل وجبة خفيفة صحية، وقد تساعد في إنقاص الوزن، ويمكن أن تساعد أيضًا في إدارة مرض السكري من النوع 2 بسبب انخفاض السعرات الحرارية.

تساعد المكسرات والبذور مثل الجوز واللوز وبذور الشيا وبذور الكتان وغيرها على زيادة محتوى الألياف من الطعام، مما قد يساعد على الهضم وفقدان الوزن.

3- مغذيات:

المكسرات والبذور غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات. كما أنها مصدر سهل ومريح للبوتاسيوم أيضًا. يضمن إدراجها في نظامك الغذائي أن تحصل على الأقل على قدر من المدخول الغذائي الذي يتطلبه جسمك.

4- تساعد في إدارة الوزن:

يساعد محتوى الألياف الغني من المكسرات والبذور على ملء القليل من الطعام. هذا يساعد على كبح الشهية وممارسة التحكم في تناول الطعام.

5- مثالي لمرضى السكري:

ينصح الأطباء بتناول وجبات صغيرة على فترات منتظمة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، لأنه يساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

المكسرات والبذور وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية وخالية من السكر مثالية لمرضى السكر للحفاظ على نسبة السكر في الدم في نطاق آمن.