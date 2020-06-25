العثور على أصغر بيضة ديناصور في العالم... فيديو

أعلنت جامعة تسوكوبا اليابانية عن عثور العلماء على أصغر بيضة ديناصور متحجرة تم اكتشافها إلى الآن.

وأصدرت الجامعة بيانا أشارت فيه، إلى أن الباحثين عثروا على هذه البيضة المتحجرة في ترسبات العصر الطباشيري في ضواحي مدينة تامبا غربي اليابان.

وبحسب صحيفة "يابان تايمز"، يبلغ عمر البيضة 110 ملايين سنة وطولها 4.5 سنتيمتر وعرضها 2 سنتيمتر.

وأطلق العلماء على البيضة اسم Himeoolithus murakamii، ويعني المقطع الأول "بيضة متحجرة صغيرة"، والثاني يعود إلى اسم العالم الياباني شيجيرو موراكامي الذي اكتشفها.

ويعتقد الباحثون أن هذه البيضة الفريدة تعود لديناصور قزم مفترس من نوع Europosaurus، والذي كان يسير على قدمين.

يذكر أن العلماء عثروا في عام 2019، على أربع بيضات متحجرة و1300 قطعة من قشور البيض والعظام.