تلسكوب "هابل" يرصد "خفاشا" عملاقا يتحرك في أعماق الفضاء.. فيديو

التقط تليسكوب هابل العملاق سحابة عملاقة من الغاز والغبار تبعد 1400 سنة ضوئية، على شكل أجنحة الخفاش.

وقال عالم الفلك كلاوس بونتوبيدان: "الظل يتحرك. وهو يرفرف مثل أجنحة الطيور".

ويبلغ عمر النجم HBC 672، مليوني عام، ويعتقد العلماء أنه قد يستمر في التكتل حتى يشكل كويكبات وكواكب مثل النظام الشمسي.

ويقع النجم وقرصه في سحابة أكبر من الغاز والغبار تسمى سديما انعكاسيا.

ومن الممكن أن يكون ذلك الشكل قد تكون بسبب نجم منخفض الكتلة واللمعان، يدور خارج مستوى القرص.

وأشار الباحثون إلى الحاجة إلى مزيد من المراقبة لظلال القرص من منصة مستقرة مثل هابل لدراسته بشكل أكثر دقة.