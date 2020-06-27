الحكم بسجن سما المصري

قضت محكمة الجنح الاقتصادية المصرية بمعاقبة الراقصة سما المصري، بالحبس ثلاث سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات، لإدنتها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع.

وبحسب صحيفة "الوطن"، أمر النائب العام بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها للتواصل الاجتماعي.

كما أتت سما المصري بحسب النائب العام علانية بأفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واعتدت الفنانة المصرية على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، ووفقا للنيابة.

ورصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مصورة للمتهمة مخلة وخادشة للحياء العام.

وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "فيسبوك" عددا كبيرا من الشكاوى ضدها لنشرها تلك الصور والمقاطع، مبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها.