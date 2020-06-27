ياسمين عبد العزيز تعلق على علاقة الوزن الزائد بالحب

أحدثت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، جدلا مؤخرا بأحدث صور متداولة لها والتي ظهرت فيها وهي زائدة في الوزن.

وتظهر ياسمين عبد العزيز في الصور وهي مرتدية ملابس رياضية، وبدت ممتلئة، ما أثار الشكوك حول حملها من زوجها الممثل المصري، أحمد العوضي، الذي أعلنت زواجها منه في أوائل شهر مايو/ أيار.

💬”في الحب.. إن لم يزد وزنك فأنتِ مع الشخص الخطأ”👌 يبدو أن هذا هو رد #ياسمين_عبدالعزيز على الصورة التي تداولتها السوشيال ميديا اليوم ✨ pic.twitter.com/wsbsU8C6Rm — ET بالعربي (@ETbilArabi) June 27, 2020

وردت ياسمين عبد العزيز على أنباء حملها شائعات بنشرها صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" لدراسة تقول: "في الحب.. إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ".

وعلق أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز على منشور زوجته قائلا: "ده أنتي كده مع الشخص صح الصح، بحبك"، لترد عليه قائلة: "بحبك".

View this post on Instagram @ahmed.elawady 😂😂😂😂 A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Jun 27, 2020 at 9:21am PDT

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت في شهر مايو/ أيار زواجها من الممثل المصري، أحمد العوضي.

وغيّرت ياسمين حالة ارتباطها على صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إلى "متزوجة"، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

كذلك غيّر أحمد العوضي حالته الاجتماعية إلى "متزوج" عبر حسابه على "فيسبوك".

ويأتي إعلان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بعد أن أعلنا ارتباطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهرين، إذ شاركت ياسمين وقتها صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" لها مع العوضي معلقة "بحبك يا أحمد"، ليرد عليها بنفس الصورة لكن بتعليق "بحبك يا ياسمين".

وكانت ياسمين عبد العزيز متزوجة من رجل الأعمال المصري، محمد حلاوة، وأعلنا انفصالهما في 2018، بعد زواج دام ما يقرب 17 عاما، وأثمر عن طفلين.

وحلاوة متزوج حاليا من الفنانة المصرية، ريهام حجاج.