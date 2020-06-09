هل تسببت ريهام حجاج في إصابة كريم قاسم بكورونا... فيديو

خرجت الممثلة المصرية ريهام حجاج، لترد على أنباء زعمت تسببها في إصابة الممثل كريم قاسم وعدد آخر من الفنانين بفيروس "كورونا" المستجد، بسبب حفل أقامته هي وزوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، في الجونة.

وأكدت حجاج في مداخلة لها مع برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون" أن كريم قاسم لم يشعر بتعب خلال تصوير مسلسلهما "لما كنا صغيرين"، أو بسبب حفل أقامته هي في الجونة كما تشير تقارير.

وتابعت أنها لم تقم هي وزوجها أي حفلات في الجونة بمناسبة عرض مسلسلها "لما كنا صغيرين" في شهر رمضان، موضحة أنها لم تخرج من القاهرة، وإن خرجت فكان إلى منزل آخر لها بصحبة أسرتها.

وقالت ريهام حجاج إنها "لم تنزعج من أنباء إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد وقلق أسرتها عليها بقدر انزعاجها من الاتهامات التي وجهت إليها والتي رافقها توجيه شتائم".

وسبق لريهام حجاج أن نفت إصابتها هي وزوجها بفيروس "كورونا" المستجد وإقامتها لحفل في الجونة، وذلك عبر منشور لها على موقع "إنستغرام".

وعُرض مسلسل "لما كنا صغيرين" خلال شهر رمضان، وهو من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين.

وأعلن كريم قاسم، يوم الأحد، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال كريم قاسم إنه لم يغادر منزله منذ ما يقرب من شهر تقريبا، وبدأ يدخل حاليا في مرحلة الشفاء من عدوى كورونا.

وانتهى كريم قاسم من تصوير دوره في مسلسل "لما كنا صغيرين" منذ منتصف مايو/ أيار الماضي.