فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيها في أول أيام عودة السينما

حقق فيلم مصري إيرادات وصلت إلى 62 جنيها فقط، في أول أيام عودة دور السينما والمسارح للعمل، بعد فترة إغلاق زادت عن 3 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت صحيفة "الوطن" المصرية إلى أن الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، أصدر بيانا كشف فيه إيرادات الأفلام في أول أيام عودة السينما.

ورصدت الصحيفة المصرية تحقيق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي إيرادات بلغت 62 جنيها فقط.

​وتصدر فيلم "لص بغداد"، للمخرج أحمد خالد موسى وبطولة الفنان محمد إمام إيرادات اليوم الأول بإيرادات وصلت إلى 7 آلاف جنيه تقريبا.

وجاء فيلم "الفلوس" من بطولة الفنان تامر حسني وللمخرج سعيد الماروق، بالمركز الثاني بإيرادات 4 ألأف و258 جنيها مصريا.

فيلم #صاحب_المقام يشارك في بطولته كل من النجمة #يسرا التي تعود للسينما بعد غياب طويل، وكذلك #آسر_ياسين، و #نسرين_أمين، #محمود_عبد_المغني، والعمل من إخراج محمد جمال العدل. pic.twitter.com/6zRv8yq2Qh — مجلة هي (@hiamag) May 24, 2020

​وتستعد السينما المصرية للانتعاش مرة أخرى، بطرح أكثر من فيلم جديد قبل موسم عيد الأضحى.

وأعلن المنتج أحمد السبكي، طرح فيلم "صاحب المقام" قبل عيد الأضحى بأيام قيلة في استئناف مباشر للموسم السينمائي الصيفي.

إطلب المدد في فيلم صاحب المقام pic.twitter.com/bAgtNLaIY2 — ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa) December 26, 2019

​وفيلم "صاحب المقام" من إخرج ماندو العدل، ومن تأليف إبراهيم عيسى، ومن بطولة يسرا وآسر ياسين وأمين خليل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور ومحمود عبد المغني وإنجي المقدم.