خبير يتحدث عن فوائد قفل خدمة تحديد الموقع الجغرافي على الهاتف

أعلن الخبير على منصة "نافي"، فلاديمير غريتسينكو، اليوم الاثنين، أن تحديد الموقع الجغرافي على الهواتف الذكية يجب أن يكون محدودًا أو يجب قفله إذا كان الشخص قلقًا بشأن جمع بياناته الشخصية.

ووفقا له، فإن تطبيقات الهاتف المحمول تتبادل المعلومات حول التفضيلات الإعلانية للمستخدم، التي يتم تحديدها على أساس مصادر مختلفة وتتبع الموقع الجغرافي من بينها.

وقال غريتسينكو، "على سبيل المثال، إذا قام مستخدم بتسجيل الدخول على إنستغرام، يمكن للتطبيق تحديد أن الشخص موجود في الساحة الحمراء (العاصمة الروسية موسكو) ونقل هذه المعلومات إلى تطبيقات شريكة أخرى".

وأشار الخبير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، من بين فوائد وقف عمل الخدمة هو زيادة عمر بطارية الهاتف الذكي. ومع ذلك، لا ينصح بقفل خدمة تحديد الموقع بشكل كامل، نظرًا لأن الخوارزميات التي تجمع معلومات تحديد الموقع الجغرافي تعمل فقط خلال فترات معينة عندما تعمل الخدمة في التطبيقات بشكل أوتوماتيكي.

وأضاف غريتسينكو، أنه على المستخدم أن يكون منتبها وأن يقرأ إعدادات الخصوصية للجهاز بعناية ليختار التطبيقات التي يسمح لها بمشاركة معلوماته، بحسب ما نقلته صحيفة "برايم".

ونصح خبراء روس في وقت سابق، المستخدمين بمراقبة تطبيقات الهاتف المحمول التي تتطلب الوصول إلى البيانات الشخصية على الهاتف لتجنب تسرب المعلومات.