تأجيل انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الاثنين، تعديل مواعيد إقامة دورته الرابعة، وذلك تحسبا للظروف الصعبة التي تواجهها المهرجانات السينمائية العالمية، ولغرض إقامة دورة آمنة وناجحة.

وتأجل المهرجان شهرا إضافيا عن المواعيد المعلن عنها سابقا، ليصبح في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في مدينة الجونة، بحسب بيان رسمي.

كما أعلنت إدارة المهرجان أنه سيتم الإعلان عن برنامج الدورة الرابعة للمهرجان في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وأشارت الإدارة في بيانها إلى أنه تقدّم حتى هذه اللحظة للمشاركة في الدورة الرابعة أكثر من 800 فيلم ومشروع في مرحلة التطوير وفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتابع أنه يستكشف في الوقت ذاته الإمكانيات المتاحة لإقامة الفعاليات سواء كانت في أماكن مغلقة أو مفتوحة أو حتى في الفضاء الإلكتروني (أونلاين)، خاصة تلك الفعاليات المتعلقة بـمنصة الجونة السينمائية، من أجل توفير تجربة مهرجانية فعالة.

وشدد مهرجان الجونة السينمائي على أن الأولوية الحرجة للمهرجان هي المحافظة على سلامة الجماهير والضيوف المشاركين، ووضع ذلك في المقام الأول، عن طريق توفير كل المعايير اللازمة التي تحددها الهيئات الطبية.

واختتمت الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في 27 سبتمبر 2018، وفاز فيها الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، وجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) ذهبت إلى الممثلة هند صبري عن دورها في فيلم "حلم نورا"، كما تم تكريم الممثل الكوميدي، محمد هنيدي، عن مشواره الفني.