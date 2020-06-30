سعودي يصور بالدرون طريقا "حلزونيا" مثيرا في منطقة عسير... صورة

تمكن مصور سعودي من تصوير طريق عقبة نصاب في منطقة عسير بالسعودية، من الجو باستخدام طائرة درون ليحصل على صور مثيرة للطريق "الحلزوني" الذي ينحدر من أعالي الجبال.

المصور علي محمد السحيباني، خلال قيامه برحلة تصوير في جنوب المملكة العربية السعودية، استهواه منظر عقبة نصاب، ليقرر توثيقها من السماء مظهرا جمال الطريق من الأعلى.

فقام بتوثيق الطريق باستخدام طائرة "درون" ذاتية القيادة مزودة بكاميرا، ليظهر الطريق بشكله الحلزوني المميز وقد أحاطت الجبال به.

وقاد المصور طائرة الدرون على ارتفاع 400 متر ليتمكن من تصوير العقبة التي يبلغ طولها حوالي 11 كم، بحسب ما نقل موقع "سي إن إن".

يذكر بأن السحيباني تخصص في تصوير المناظر الطبيعية في المملكة منذ عام 2012، ودخل عالم التصوير الجوي في عام 2017، مؤكدا أن هذا النوع من التصوير يقدم مشاهد لم تعتد العين على مشاهدتها.