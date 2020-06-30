نشر أفضل صور لأجسام طائرة مجهولة على مدى 40 عاما

التقط أحد سكان بولندا عدة صور لجسم طائر مجهول الهوية، وهو حقيقي، وفقًا للخبراء.

قدم أحد سكان قرية ياستروفو البولندية، أفضل صور لأجسام طائرة مجهولة منذ 40 عامًا، حسب صحيفة "ميرور".

وفقًا للصحيفة، قام رجل لم يرغب في الكشف عن هويته بسبب مخاوف من أن يوصف بأنه مصاب باضطراب عقلي، بتصوير جسم طائر مجهول الهوية بكاميرا الهاتف. كانت الصورة ذات نوعية جيدة وسمحت بدراسة شاملة للجسم.

وبحسب شاهد العيان نفسه، كان يسير بدراجته وسمع صوتًا غريبًا. وعند الالتفاف، لاحظ الرجل وجود جسم هرمي معلق فوق الغابة. تمكن من أخذ خمس صور قبل اختفاء الجسم الغريب. تم إرسال الصور للمتخصص روبورت بيرناتوفيتش.

وأرسل المتخصص، بدوره، الصور إلى الرئيس السابق لقسم التحقيقات في جمعية أبحاث الأجسام الطائرة المجهولة البريطانية، فيليب مانتل، الذي شاهد الصور، ووصفها بأفضل ما رآه في السنوات الأربعين الماضية، ويعتقد أنها على الأرجح حقيقية.

وكان لدى الخبير جيسون غليف نفس الرأي. بعد فحص الصور، قال إن الجسم المعدني كان على ارتفاع 45-60 مترا فوق سطح الأرض.

ولكن هناك خبراء شككوا في صحة الصور.