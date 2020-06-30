حرارة القطب الجنوبي ترتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف المعدل العالمي

كشفت دراسة صدرت، اليوم الثلاثاء، أن درجة حرارة القطب الجنوبي ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف المعدل العالمي خلال العقود الثلاثة الماضية.

وارتفعت درجة حرارة القطب الجنوبي بنحو 1.8 درجة مئوية خلال الأعوام الـ30 الماضية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، وفقا للدراسة التي أجرتها جامعة فيكتوريا في نيوزيلندا ونشرتها شبكة "CNN" البريطانية.

The South Pole has been warming at over three times the global average over the past 30 years, a new study has found. That could have huge implications for the melting of Antarctic ice sheets, marine life in the region and the rising of global sea levels. https://t.co/aEsKVOwR9v — CNN (@CNN) June 29, 2020

​ وقال كيلي كليم، الباحث الرئيسي، في بيان إن تلك النتائج تتحدى إجماعا علميا عاما يفيد بأن القطب الجنوبي في حصانة من الاحترار، وتشير الأبحاث إلى أن الزيادة في متوسط درجة الحرارة مرتبطة بتغيرات الطقس الطبيعية في المناطق الاستوائية، وأضاف كليم أن هذا يوضح مدى ارتباط مناخ أنتاركتيكا الوثيق بالتنوع الاستوائي.