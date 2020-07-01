طالبة أمريكية لم تتغيب عن مدرستها يوما واحد وتحصل على منح بقيمة 430 ألف دولار

ووفقا لشبكة أنباء "سي إن إن" الأمريكية، لم تتغيب بالمر عن مدرستها يوما واحد منذ أن كانت في روضة أطفال حتى تخرجها من الثانوية في مدينة ماونت فيرنون ولاية واشنطن الأمريكية.

من جانبها أوضحت بالمر، أن هدفها الرئيسي كان الحفاظ على درجاتها، وقالت في إحدى المقابلات: "من حيث حضوري المثالي، لم يكن شيئًا سعيت إليه كنت أعلم أن الحضور إلى المدرسة كل يوم أمر مهم، لأن التغيب ليوم واحد يمكن أن يؤثر على درجاتي".

— Berry Bomb Bloggery (@berrybombblog) June 28, 2020

من جانبه، قال كينيث هاميلتون مدير منطقة مدرسة مدينة ماونت فيرنون، في بيان صحفي: "إنجازات أشانتي في مدرسة ماونت فيرنون كانت رائعة نحن نسعى جاهدين لضمان أن طلابنا يتخرجون من هنا وهم جاهزون للالتحاق بالكلية وبدء حياتهم العملية، وشانتي هي دليل على ذلك".

نالت بالمر لقب الطالبة المتفوقة لعام 2020، كما حصلت على منح دراسية بقيمة 430 ألف دولار لتواصل تعليمها في معهد رينسيلار للفنون التطبيقية في مدينة تروي في ولاية نيويورك.