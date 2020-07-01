دلافين حدباء تزور أحد شواطئ أبوظبي...فيديو

نشرت هيئة البيئة في أبوظبي مقطعا مصورا على صفحتها الخاصة على "تويتر" لمجموعة من الدلفين الحدباء بالقرب من جزيرة السعديات.

ويظهر المقطع المصور مجموعة من الدلافين التي اقتربت من شاطئ الجزيرة.

وحذرت الهيئة من الاقتراب من الكائنات الحية والاكتفاء بمشاهدتها من بعيد.

وعلقت الهئية على المقطع المصور، قائلة: "كم هو رائع أن نعيش مثل هذه اللحظات المميزة، حيث زارت مجموعة من الدلافين الحدباء جزيرة السعديات خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، نود التأكيد على أهمية عدم الاقتراب من الكائنات الحية، والاكتفاء بمشاهدتها من بعيد لسلامتكم وسلامتهم".

كم هو رائع أن نعيش مثل هذه اللحظات المميزة، حيث زارت مجموعة من الدلافين الحدباء جزيرة السعديات خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية 🐬🏝️



نود التأكيد على أهمية عدم الاقتراب من الكائنات الحية، والاكتفاء بمشاهدتها من بعيد لسلامتكم وسلامتهم. pic.twitter.com/OV1Mdal6CY — EAD (@EADTweets) June 27, 2020

وكان تقرير سابق للهيئة قد كشف إلى أن مياه البحر الضحلة الدافئة في أبوظبي تحتضن أكبر عدد من دلافين المحيط الهندي الحدباء في العالم.