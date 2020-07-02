برائحة "غريبة" نشمها أحيانا... شركة تطلق "عطر الفضاء" بالتعاون مع "ناسا"... صور وفيديو

أطلقت شركة أمريكية أحد أغرب أنواع العطور في العالم "عطر الفضاء" بالتعاون مع "ناسا" أطلقت عليه اسم "Eau de Space".

وطور الكيميائي ستيف بيرس مؤسس شركة "أوميغا إنجريدينتس" العطر الجديد بعد سنوات من البحث بهدف إنتاج رائحة الفضاء الخارجي على الأرض.

وكان بيرس قد تعاقد مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في عام 2008، لإعادة إنتاج رائحة الفضاء في محطة الفضاء الدولية على الأرض بهدف تدريب رواد الفضاء على الأوضاع المعيشية داخل المحطة الدولية قبل انطلاقهم إلى الفضاء.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد استخدم بيرس ملاحظات من رواد الفضاء الذين وصفوا رائحة الفضاء على أنها "مثل رائحة الأوزون أو المعادن الساخنة أو شرائح اللحم المقلي"، واستخدم بيرس معرفته بكيمياء النكهة والرائحة لإنتاج تركيبات مطابقة لتلك الأوصاف، على حد قوله.

وقال بيرس، إن الأمر استغرق بضعة أسابيع لجمع "المواد الكيميائية العطرية الصحيحة" لتجربة بعض الأفكار قبل الوصول إلى رائحة مرضية للجميع.

وأشارت بيجي ويتسون، رائدة الفضاء والمقيمة السابقة في محطة الفضاء الدولية، في مقابلة لها مع "سي إن إن" عام 2002 حول رائحة الفضاء: "أنها (رائحة الفضاء) إلى حد ما، مثل رائحة المسدس بعد إطلاق النار مباشرة، إنها رائحة مريرة تقريبا بالإضافة إلى كونها تحتوي على رائحة دخان وحروق".

This is what space smells like by Allen Kim,CNN 6/8/20

Space,the final fragrance.Ever wonder what space smells like?new perf may ans for U. Kickstarter rec launch new frag called Eau de Space. Dev.Steve Pearce;chemist&founder Orig contract w/NASA recreate smell 2008 took 4yrs dev pic.twitter.com/h2MhAs28TS — thomas shilling (@thomasshilling) June 28, 2020

وبحسب بيان الشركة، فإن الهدف الرئيسي من إطلاق هذا المنتج هو زيادة الاهتمام بتعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، للطلاب المهتمين بعلوم الفضاء من خلال ما يطلق عليه "التعليم التجريبي".

Are you intrigued to try this perfume to see what space smells like? pic.twitter.com/SUd2rGbdLG — MIX (@mixdotmy) June 29, 2020

وتم العمل على إنشاء الرائحة سابقا، لمساعدة رواد الفضاء على التدريب قبل إطلاقهم إلى المدار، وكانت هذه التدريبات من ضمن أهداف وكالة "ناسا" للقضاء على أي مفاجآت محتملة قد يواجهها رواد الفضاء.